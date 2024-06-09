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Başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nin yetkilisi Alberto Olascoaga, serinlemeleri için aslanlara donmuş yiyecekler verdiklerini ifade etti.

Buenfil, susuz kalan ve beslenemeyen kuşların yanı sıra yarasalar, çakallar ve aslanların da sıcaklardan olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Hayvan kurtarma çalışmaları yürüten "Selva Teneek" adlı grubun yetkilisi Ena Mildred Buenfil, "uluyan maymunlar"ın yanı sıra kuşların da öldüğünü, uçtukları sırada yere düşmeye başladıklarını belirtti.

Ülkedeki aşırı sıcaklar, hayvanları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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