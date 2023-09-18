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Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, ülkenin en güçlü organize suç örgütleri arasında bulunuyor.

Saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Teocaltiche kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin bir bara silahlı saldırı da bulunduğu belirtildi.

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