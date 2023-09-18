Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Teocaltiche kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin bir bara silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, ülkenin en güçlü organize suç örgütleri arasında bulunuyor.

AA