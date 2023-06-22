ANKARA AA- BBC’nin haberine göre, arkeolog Ivan Sprajc'ın liderliğindeki ekip, Yucatan Yarımadası'ndaki Campeche eyaletindeki Balamku koruma alanında yürüttükleri çalışmalarda kalıntılara rastladı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamada, antik şehirdeki bulgulara, Maya izlerini belgelemek amacıyla yapılan saha çalışmaları sırasında denk gelindiğini açıkladı.

Bulunan taş sütunlardan yola çıkarak kazı alanına Maya dilindeki "Ocomtun" (taş sütun) adını verdiklerini aktaran arkeologlar, bölgede Milattan Sonra (MS) 600-800 yıllarında insanların yaşadığını kaydetti.

Bölgede silindir şeklindeki taş sütunların yanı sıra yükseklikleri 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar bulduklarını ifade eden Sprajc, yerleşim yerinin söz konusu dönemde bölge için önemli bir merkez olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Maya uygarlığı

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.

MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.

Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.