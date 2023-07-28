Haber: Damla Oya Erman

Ölümlerin yüz tanesi Nuevo León'da, 28'i Tamaulipas'ta, 26'sı Veracruz'da ve 26'sı Sonora'da, 19 Mart ile 22 Temmuz arasında meydana geldi. Geri kalan ölümler ise 12 diğer eyalette kaydedildi.

Hükümet aynı zamanda 3,169 "aşırı doğal sıcaklıklarla ilişkili vaka"yı rapor etti.

Ülke, Güney Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri ile birlikte "sıcak hava kubbesi" olarak adlandırılan bir hava olayıyla karşı karşıya. Bu yüksek basınç sistemi, sıcaklıklar yükseldikçe havayı içeride tutarak yüksek sıcaklıkların yaşanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz ayın sonlarında, bazı Meksika eyaletleri belirli bölgelerde aylık hatta tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerleri olan 45 derece sıcaklıkla karşılaştı.

Benzer hava desenleri bu hafta da devam ediyor. En az iki eyalette (Baja California ve Sonora) sıcaklıklar 45 dereceyi aşacak. Beş diğer eyalette ise sıcaklık 40 ile 45 derece arasında değişecek.

Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bilgilere göre, ölümlerin çoğu, toplamda 157 (%63) ölüm, 2023 yılında beklenen dört sıcak dalgadan biri olan "üçüncü sıcak dalgada" kaydedildi.

Hükümet verilerine göre, ölümlerin %92.4'ü "sıcak çarpması" nedeniyle gerçekleşirken geri kalanlar susuzluktan kaynaklandı.

"16-22 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 52 ilişkilendirilmiş vaka ve dört ölüm bildirildi."

Geçtiğimiz yılın aynı günlerinde, ülke genelinde "282 aşırı doğal sıcaklıkla ilişkili vaka ve 38 ölüm bildirildi, bunların yedisi üçüncü sıcak dalgaya atfedildi ve geç bildirildi."

Hükümet, yüksek sıcaklıklara karşı mücadelede "sık sık" şişelenmiş, kaynatılmış veya dezenfekte edilmiş en az iki litre su içmeyi ve özellikle sabah 11 ile öğleden sonra 3 arasında güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı öneriyor.

Ayrıca uygun giyinmeyi, güneş kremi ve şapka kullanımını tavsiye ediyorlar.