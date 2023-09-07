İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Bulut, Londra Tasarım Bienali'nin ardından "Açık Yapıt" eseri ile 16-24 Eylül'de Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Victoria & Albert Museum, Chanel ve Mini Cooper gibi dünya devleriyle aynı festivalde görücüye çıkacak olan Bulut'un eseri, ayrıca ekim ayında Türkiye'de düzenlenecek bir sergiyle de sanatseverlerle buluşacak.

Dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif mekan ve tiyatral geçişler sergilemesi olan "Açık Yapıt", insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor.

Halkbank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği eser, Türk Hava Yolları taşıma sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi desteği ile sergileniyor.

Çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının eserlerinin sergilendiği Londra Tasarım Bienali 2023'te Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt" projesi, haziranda düzenlenen halk oylamasında birinci olmuştu.