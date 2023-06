Merakı sürekli yüksek olan birey daha anlamlı bir hayat için çeşitli fırsatlar bulmaktadır. Herkeste doğuştan merak duygusu vardır ama daha sonra bu duygu artabilir de azalabilir de.

Herkeste doğuştan merak duygusu vardır ama daha sonra bireysel ve toplumsal etkileşim sonucu merak ateşlenebilir veya sönebilir. Her insanda merak potansiyeli var ve tekamülsel teknikler sayesinde bu potansiyel aktive olur.

Dış dünyayı anlamak için gerekli olan bilgi yoksunluğu merak duygusunu artırmaktadır. Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan "Bilinçli Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde bilgide eksiklik meraka yol açar ve birey merak ile dolup taşar. Zeka, merak sayesinde uyanır, birey dogmatik inançlardan özgürleşir, olumsuz duygular giderilir, yaratıcılık artar. Böylece insan yeniliklere açık olur ve motive olarak, yaşamın anlamını sorgular.

"Bilinçli Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada merak ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

İki tür merak vardır: duygusal merak ve bilişsel merak. Duygularla algılanan objelere merak, duygusal meraktır. Bilişsel yapılara oluşan merak, bilişsel meraktır. Duygusal merak, heyecan ve macera arayışına neden olur.

Bilişsel merak ise bilimsel sorgulamalar ve araştırmalara sebebiyet verir. Güçlü ve zayıf merak çeşitleri vardır. Bazıları her zaman herşeyi, bazıları her zaman bir şeyi, bazıları da ara sıra bir şeyi merak eder.

Tekamül ve değişim teknikleri sayesinde sürekli bir şeyler merak edilir ve birey merakla birlikte akar. Sorularına cevaplar bulur ve sürekli sorular sormaya devam eder.

Merak olgusunu anlamak için insan bilincini anlamak gerekir. İşte Dünya Değişim Akademisi'nde "Bilinçli Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde ifade etme yeteneği artar, bilinçlilik ve farkındalık yükselir, içsel ve dışsal sorular artar. Birey merak ettikçe değişim sayesinde sosyalleşir ve stres, depresyon azalır.

Mutlu değişimler...