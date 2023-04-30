Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran 11 yaşındaki milli sporcu Efsa Polat, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ve Kış Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

Şampiyonada 1000 metrede 1 dakika 37 saniyeye ulaşıp Türkiye rekoru kırmayı başaran Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekoru kırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Bu branşta spora 2017 yılında başladığını ifade eden Polat, "İlkokulda arkadaşlarım Short Track'tan sürekli bahsedince ben de merak ettim ve başladım. Spora başladığımda kendimi geliştirdim. Yaz kamplarında çok çalışıp kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Polat, Short Track'ın kendisi için tutku haline dönüştüğünü belirterek, EYOF 2027 ve 2030 Kış Olimpiyatları'nda birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sultangaliyev: "Yaptığımız çalışmaların ve emeklerin karşılığını alıyoruz"

Sürat Pateni Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ise antrenör olarak Efsa'nın Türkiye rekoru kırmasından dolayı çok sevindiğini anlattı.

Emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını kaydeden Sultangaliyev, şöyle konuştu:

"Milli takımda kız sporcu eksiğimiz var. Burada kız sporcularımızın başarısı bizim için çok önemli. Yazın kamplar düzenlenecek ve ona göre yoğun bir çalışma yapılacak. Bu yoğun çalışma sonrasında yeni sezonumuza başlayacağız. Yeni müsabakalar bizi bekliyor. Avrupa şampiyonları bizi bekliyor. Biz bunlara hedef koyduk. Sporcularımızla madalya kazanmak istiyoruz. Hedefimiz olimpiyat olduğu için 2026 İtalya Milano'da kış olimpiyatlarında bayrak takımı olarak katılmayı düşünüyoruz."

Sporcuların gelişimleri için sürekli araştırma yaptıklarını vurgulayan Sultangaliyev, "Yaptığımız çalışmaların ve emeklerin karşılığını alıyoruz. 2022 olimpiyatlarına bir sporcu ile katılmıştık, 2026 olimpiyatlarına en 4-5 sporcu ile katılmayı planlıyoruz. Büyük bir hedef koyduk. O hedef üzerine çalışmaktayız. Çalışmalarımız yoğun geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA