Bugün 14 Ağustos.

ZAFER BAYRAMI bugün;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN “ENOSİS”hain soykırım kuşatmasından kurtuluşunun yıldönümü.

KUTLU OLSUN TÜRK İLLERİNE.

-GÜNÜMÜZDE,DENSİZ İSRAİL HAYOM GAZETESİNİN KKTC’Yİ “KUZEY KIBRIS SAHİPSİZ TOPRAK’TIR”diyerek nitelendirdiğini ve KIBRIS’I İŞGAL EDEBİLECEKLERİNE ilişkin makalesini gördük geçen hafta!

-KKTC’NDE GAYRİMENKUL ALIM-SATIMININ KIBRIS HALKI ALEYHİNE OLDUĞUNU TESPİT ETTİK BİR SÜREDİR!

-RAUF DENKTAŞ’IN YÜREK YANGINI “FEDERAL DEVLET YAPISI”SÖYLEMLERİ DE DİLLERDE!

FEDERALİZM İSTEYENLER KIBRIS SOKAKLARINDA ÇOĞUNLUKTA!

…

KENDİNE GEL TÜRK MİLLETİ!

KKTC’NE DİKKAT ET!

…

Atatürk Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu geçmişte söylemişti her fırsatta!

Dünya lideri olduğunu ve bunun ilanihaye süreceğini yine hatırlattı bize ve ülkeyi yönetenlere ULU ÖNDER;DOĞU AKDENİZ HAVZASINDA günümüzde yaşadığımız sıkıntılar ile.

Doğu Akdeniz’de “Haklarımız gaspedilmeye çalışılıyor “asla DOST olamayacak”ülkelerce;

Kİ KATA İZİN VERMEYİZ!

AMA ATATÜRK SİZE VE BİZE BU DURUMU,OLACAKLARI VE KIBRISIN ÖNEMİNİ 100 yıl önce söylemişti ;Biz-siz her zamanki hafızamız ile unuttuk.

Rahmetli Bülent Ecevit ve Rahmetli Rauf DENKTAŞ Kıbrıs'ın önemini Atatürk'ün söylediği gibi kavramışlardı mutlaka.



Bülent ECEVİT’in oradaki kandaşlarımızı kurtarmak amacıyla verdiği talimatla ;20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk birliklerinin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekatı, KUTLU OLSUN VE KUTLANSIN.

Kutlarken de ATATÜRK’ÜN KIBRIS hususundaki sözleri ile başlayalım yine yazımıza .

BELKİ SİZ DERS ALIRSINIZ;Belki bizim dertlerimiz azalır kimbilir.

...

Prof. Dr. Derviş Manizade’nin anlatımından ATATÜRK VE KIBRIS ANISINI HATIRLAYALIM 1937 yılında geçen .

“Akdeniz de yapılan bir tatbikatı izleyen Atatürk etrafında bulunan subaylara:

-“Türkiye’nin yeniden işgal edildiğini ve Türk kuvvetlerinin sadece bu bölgede direndiğini düşünelim, ikmal yollarımız ve imkânlarımız nelerdir?” sorusunu sorar.

Subaylar birçok görüş ve düşünce ileri sürerler, Atatürk hepsini sabırla dinler, sonra elini haritaya uzatır:

-“Arkadaşlar, Kıbrıs düşmanın elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz, bu ada bizim için önemlidir” der.”

...

EY YÖNETENLER VE EY TÜRK MİLLETİ İSTİKLALİNİZ,İSTİKBALİNİZ İÇİN ATATÜRK’ÜN IŞIKLI YOLUNU TAKİP EDİNİZ...