Polis Akademisi Eğitimi Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 16 yabancı ülkeden 6 kadın ve 81 erkek olmak üzere toplam 87 öğrenci ile ülkemizden 497 kadın, 1.592 erkek olmak üzere toplam 2.089 öğrenci 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen tören ile mezun olmuşlardır.

Akademinin Gölbaşı yerleşkesi stadyumunda gerçekleştirilen törene ayrıca; TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ, İçişleri Bakanımız Ali YERLİKAYA, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR, 28. Dönem Milletvekilleri Ahmet ERBAŞ, Osman GÖKÇEK, Veysal TİPİOĞLU, Hasan ARSLAN, Turan BEDİRHANOĞLU, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, İçişleri Bakan Yardımcılarımız Mehmet SAĞLAM, Bülent TURAN, Mehmet AKTAŞ, Emniyet Genel Müdürü Erol AYYILDIZ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Afganistan, Arnavutluk, Endonezya, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan Büyükelçileri, İçişleri Bakanlığı Bürokratları, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar ve Daire Başkanları, 34 Polis Okulu Müdürü, Polis Akademisi yöneticileri ve akademisyenleri ile öğrenci aileleri katılım sağlamıştır.

Törene Cumhurbaşkanımızın sözleri damgasını vurmuştur.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sözlerine şehitleri anarak, gazilere de şükranlarını sunarak başlamıştı. Erdoğan, "Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası, şüheda yurdudur. Gaziler otağıdır, erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz, şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız" demişti.

Emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahip olunduğunu belirten Sayın Erdoğan, "Bu sene, Polis Teşkilatımızın 180'incı kuruluş yıldönümünü kutladık. Polis Akademimiz ise 146'ncı yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksekokullarla Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında, Türk polisine yakışır şekilde özverili çalışıyor, devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor.

Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum; üzerinizdeki üniformalar, hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir.

Taşıdığınız kimlikler, bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai gözetmeden, 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sizler kimi zaman en çetin arazilerde, en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını biran olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız.

Adaleti yaşatırsanız, millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır.

Polis Akademimizin logosundaki çift başlı kartal, bizim sınırları aşan cihanşümul anlayışımızı; Koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı; 8 köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar emniyet teşkilatının her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Çalışma şartlarının düzenlenmesinden özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden insan kaynaklarının geliştirilmesine, polislerimize daima destek olduk.

Yakın zamanda emniyet hizmetleri mensupları atama ve yer değiştirme yönetmenliğinde yaptığımız değişiklikle polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

Yine 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca hakarete, kışkırtmaya, asitli baltalı, saldırılara rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin polislere yönelik dile getirdiği ifadeleri eleştirerek, şunları söylemişti:

"Polis demek; geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir.

Polis demek her an hukukun emrinde, adaletin, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Polislerimizin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçiyim.

Bu vatan için bu millet için toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin, polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz.

Çıkmışlar, polisin suçüstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. 'Elimizde şu kadar saatlik video kaydı' var diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar.

Bakın bunun adı siyaset değildir, çamur at izi kalsın, pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var. Sağda solda konuşacağına, versene mahkemeye. Ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye, kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz.

Herkesi özellikle de ana muhalefeti emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, "Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın, nazlı hilalin gölgesinde, ezan-ı Muhammedilerin huzur veren ikliminde 86 milyon hep birlikte, güven içinde, kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilere diploma ve hediyelerini takdim etmişti.

Mezun olan öğrencilerimize ülkemize hizmet yolunda başarılar dileriz.

Hoşça kalınız.