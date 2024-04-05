İstanbul

MKK'den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ile kurulan entegrasyonla bu uygulamalarda yer alan bilgilerin kaynağından çekilerek ilgili kuruluşların kontrol ve onayı sonrasında kullanılmasıyla faaliyet gösteriyor.

MİM360 uygulamasında MKK tarafından hizmete sunulan uygulamalardan herhangi birine üyelik başvurusu yapacak şirketlerin, başvuru formuna MERSİS numarasıyla giriş yaptıklarında MERSİS entegrasyonu üzerinden kayıtlı bilgileri alınarak kontrole sunulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra yapılan girişlerin, şirketin imza sirkülerinde temsile yetkili imza sahiplerince e-imza ile imzalanarak resmi evrak statüsü kazandığı bildirildi.

Açıklamada, MİM360 ile MKK'ye üyelik ve başvuru işlemlerinin dijital platform üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanacağı ifade edilerek, yönetim kurulu kararı çerçevesinde imza yetkilisi olarak bildirilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları (TCKN) ile e-imza sertifikası içindeki TCKN'lerin eşleştirilerek kontrol edilmesi ile yetkisiz kişilerce imzalanan evrakla işlem yapılması riskinin de ortadan kalkacağı belirtildi.

MKK'nin üyelerine iletişim amaçlı gönderdiği genel mektup ve duyurular başta olmak üzere üyelerin MKK hizmetleriyle ilgili gerek duyduğu birçok yazılı belge gönderimi işlemi gibi operasyonel süreçlerin de dijital dönüşümü MİM360 ile sağlanmış olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, MKK'nin sermaye piyasalarına sunduğu dijital hizmetleri her geçen gün geliştirdiğini belirtti.

Çevreci ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek finansal piyasaların büyümesinde öncü rol oynamaya devam edeceklerini vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ve yatırımcıların tüm işlemlerini güvenle ve rahatlıkla yapabilmesi için kendi iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ürünlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. MİM360 ile birçok yazılı belge ortadan kalkarak hem israf önlenecek hem de üyelerimize hız ve konfor sunulacak."

Açıklamada, MİM360 uygulamasıyla hizmetlerden faydalanacak kişi ve kurumlar için yenilik ve kolaylıklar şöyle sıralandı:

"Başvuru evrak ve bilgilerinin dijital formlar olarak e-imzalı iletilmesi, başvuruda istenilen belgelerin dijital kopyalarının dijital ortama kolaylıkla yüklenebilmesi, sözleşmelerin üye olacak kurum ve MKK yetkilileri tarafından e-imzalı olarak imzalanabilmesi, tüzel kişi ve yerli gerçek kişi kimlik bilgilerinin merkezi sistemlerden alınabilmesi, üye kullanıcı ve iletişim bilgilerinin dijital form olarak iletilmesi, iletişim bilgileri üzerinden ilgili kurum ve kişilere duyuru ve bildirim gönderilebilmesi, kurumlara düzenlenen fatura ve dekontların bu uygulama üzerinden gönderilmesi."