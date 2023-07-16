Mersin

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'deki selde evinde rahatsızlanan kişinin halatla kurtarılma anları kamerada Düzce'deki selde evinde rahatsızlanan kişinin halatla kurtarılma anları kamerada

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

AA