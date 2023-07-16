Mersin
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
AA
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
AA
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