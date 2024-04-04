Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.