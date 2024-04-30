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Bu kapsamda, son bir ayda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 1814 kişi gözaltına aldı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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