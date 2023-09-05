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Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem başlatan polis, şüpheliye 40 bin 768 lira ceza kesti.

Polis, kimliği belirlenen sürücü A.İ'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, 20 bin 324 lira ceza uyguladı.

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