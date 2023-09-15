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Toroslar ilçesinde, 5 Eylül'de Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Erdoğan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi.

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