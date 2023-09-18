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Polis ekipleri, ele geçirdikleri tuzak malzemelerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşunu fark eden ekipler, kurtardıkları kuşu doğaya bıraktı.

Bölgede inceleme yapan HAYDİ ekipleri, bir ağacın dibine düzenekle kurulmuş sesli ve fileli tuzak buldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Bozön Mahallesi'nde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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