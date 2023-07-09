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Öte yandan, sağanak ve hortum nedeniyle bazı seralarda ve bir pazar yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıkılan minare, bu sırada yoldan geçen iki otomobilin üstüne devrildi, araçlardaki 2 kişi hafif yaralandı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası çıkan hortum , Kocahasanalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin minaresini yıktı.

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