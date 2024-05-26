TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentte üzücü bir kaza meydana geldiğini belirterek, "TAG Otoyolu'ndaki kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." dedi.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde otobanda, 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.