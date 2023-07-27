KUDÜS

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilisinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirdi.

Bu sırada yaklaşık 1700 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi de bu sabah İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

AA