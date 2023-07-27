Haber: Damla Oya Erman

Facebook'un ana şirketi, Haziran ayında sona eren çeyrekte 32 milyar dolar gelir açıkladı.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artışla Wall Street'in beklentilerini geride bıraktı. Bu sonuçlar, Meta'nın 2022 yılında gelir düşüşleriyle mücadele ettiği zorlu bir döneminin ardından ikinci üst üste gelir artışını işaret ediyor.

Şirket 7,79 milyar dolarlık kâr açıkladı, bu da geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış ve aynı zamanda analistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Sonuçlar, dijital reklam talebinin tekrar hız kazanmaya başladığı ve yapay zeka etrafında yatırımcı heyecanının son aylarda teknoloji sektörünü desteklediği bir döneme denk geldi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi bir yıl geçirdik" dedi. "Uygulamalarımızda güçlü katılımın devam ettiğini görüyoruz ve Llama 2, Threads, Reels, yeni AI ürünleri ve bu sonbaharda Quest 3'ün lansmanı gibi uzun zamandır gördüğümüz en heyecan verici yol haritasına sahibiz."

Şirket, Facebook için günlük aktif kullanıcı sayısının yıllık yüzde 5 artarak 2,06 milyara yükseldiğini bildirdi. Aylık aktif kullanıcı tabanı da yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

Rapor, Meta'nın Twitter'a rakip olan Threads'i yakın zamanda piyasaya sürdüğü sadece birkaç hafta sonra geldi.

Uygulama, lansmanından kısa bir süre sonra şaşırtıcı bir şekilde 100 milyon kullanıcı kaydına ulaştı ve kullanıcı katılımı azalmış olsa da, Meta, ivmeyi sürdürmek için sürekli olarak uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Analistlerle yapılan görüşmede Zuckerberg, Threads hakkında "Bu, umut edebileceğimiz kadar iyi bir başlangıç" dedi. "Daha önce de Facebook, Instagram, WhatsApp, hikayeler, Reels ve daha fazlası ile bu oyun kitabını defalarca uyguladık," diye ekledi.

Meta'nın hisseleri, kazanç sonuçlarının açıklanması sonrasında yüzde 4 oranında arttı.