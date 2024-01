Türk okçuluk ve spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ve son dönemde bir çok çocuğun spora başlamasında ilham kaynağı olan 24 yaşındaki Mete Gazoz için yıllık kuvvet, dayanıklılık, performans, ulusal ve uluslararası yarışma ve rejenerasyon programı uygulanıyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve ekibince hazırlanan program, sporcularca milli takım kamplarında hayata geçiriliyor. Mete Gazoz, günlük 600, haftalık 3 bin 500, aylık 12 bin ve yıllık 120 bin ok atışı ortalamasıyla hazırlanarak zirvedeki yerini almayı başardı.

2024 Paris Olimpiyatları hedefleri kapsamında özellikle oyunlara şu ana kadar takım kotası alan Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış için yeni sezon planlaması oluşturuldu. Uluslararası yarışmalar doğrultusundaki hazırlık kapsamında kamplarda sporculara, bireysel fiziki özelliklerine göre başta koşu olmak üzere antrenman programı veriliyor. Sporcuların koşu ve antrenmanda kalori, ortalama nabız, mesafe, dayanıklılık, zihinsel durumu, antrenman sayısı gibi verileri yakından takip ediliyor.

Topaloğlu: "Teknik ekibimizin hazırladığı programın uygulanmasını sağlarız"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, sürdürülebilir sportif başarı için yönetim, teknik kadro ve sporcularla bir plan dahilinde hedefe ilerlediklerini söyledi.

Planlı çalışmayla başarıya ulaşılabileceğini vurgulayan Topaloğlu, "Teknik kadromuz ulusal ve uluslararası yarışmalara göre bir çalışma planı oluşturur. Bu planı uygulayabilme adına gerekli finansal ve destekleyici aparatlarımızı devreye alarak, sekteye uğramasına izin vermeden en uygun çalışma ortamını sağlıyoruz. Türk okçuluğunun son yıllardaki başarı grafiğinin yükselmesinde de bu uyumlu çalışma etken olmuştur. Sporcularımız da çıkarılan programa en üst düzeyde katılım sağlayarak hedeflerine ulaşır." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflere teknik hazırlık

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, alt yaş gruplarından yetenekli sporcuların belirlenerek gelişimlerinin takip edildiğini ve gelişim kamplarıyla desteklendiğini anlattı.

Sporcuların eğitim, sosyal yaşam, mental ve sportif başarı yönünden hayata hazırlanmalarını öncelediklerini ifade eden Ergin, "Düzenli bir çalışma programı uyguluyoruz. Anlık başarıların bizi istediğimiz hedefe ulaştıramayacağından günlük, haftalık, aylık ve yıllık programda sadık kalıyoruz. Sporcularımıza programı uygulayarak zinde kalmalarının yanı sıra performans düzeylerini üst seviyede tutuyoruz. Sporcularımızın bütün verilerini sürekli inceliyoruz." diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları kotası alan ve kota mücadelesine katılacak sporcular için de yeni sezon planlaması oluşturulduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Okçuluktan başarı beklentisi var. Sorumluluklarımızın yanı sıra sürdürülebilir bir başarı için okçulukta mental ve fiziksel anlamda bir antrenman kültürü ve bilinci oluşturmak istiyoruz. Bunu büyük ölçüde hayata geçirdik. 2024 Paris Olimpiyatları'na erkeklerde takım kotası aldık. Kadınlarda da kota müsabakaları olacak ve bunu da başardığımız zaman olimpiyatlara daha avantajlı bir şekilde gideceğiz. Türk okçuluğunda yeni başarı hikayeleri yazabilmek için sporcuların attığı her bir oku plan dahilinde hedefe yönlendireceğiz. Hedefimiz başarıysa, her bir ok şampiyonluk için atılacaktır."

Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası, bireysel klasik yay kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde etmişti.