Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kaynak: AA