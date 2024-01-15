Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Kaynak: AA
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