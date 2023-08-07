Haber: Beyza Betül Cihan

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sofradaki kişilerin başlarını örtmüş olmalarının İslam'ı temsil etmediğini ve siyasal İslam kavramının da burada geçerli olmadığını ifade etti.

Külünk, sözlerine devam ederek, bu tür konuların asıl meselesinin birilerinin Müslüman taklidi yaparak başka amaçlara hizmet etme isteği olduğunu dile getirdi. Bedevilik kavramının İslam'ı yansıtmadığını, bunun yerine "sözde tesettür"ün İslam'ı, İslam'ın temel değerlerini ve birtakım insan gruplarını yanıltmanın bir modeli haline geldiğini ifade etti.

Külünk, paylaştığı mesajda, söz konusu fotoğrafta yer alan durumun, İslam'ın özünü anlayamamış bir cehalet örneği olduğunu ve neo-liberalizmin, küresel aklın insanları kendi benzerlerine dönüştürme hedefine parça olduğunu belirtti.