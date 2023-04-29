Eskişehir

Bahçeli, Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, insanların huzur ve refahına en üst düzeyde katkı sağlamasını temenni etti.

Eskişehir'in Yunus Emre'nin memleketi olduğunu hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Diyor ki Yunus 'Kırma dostun kalbini onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini sulamaya ibrik yok.' Biz de bu asırlar evvelki çağrıya uyarak kalpleri kazanmak için buradayız. Ümitleri canlandırmak için elimizi uzatıyoruz. Hep birlikte Türkiye iradesini güçlendirmek için Eskişehirlileri mücadelemize davet ediyoruz. Davetim genç kardeşlerimedir. Davetim mazlum gönülleredir. Davetim milli yürekleredir. Davetim huzur arayan, güvenlik isteyen, sükunet özleyen herkesedir. Haydi Türk ve Türkiye Yüzyılı'na birlikte imza atalım. Haydi zilleti silelim, zaferde buluşalım. Haydi kötülüğe perde çekelim, cumhurun şafağında doğalım. El ele verip lider ülke Türkiye'ye ulaşalım. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi pekiştirelim. Ayrılıkta hayır yoktur. Bölünmede huzur yoktur. Kavgada gelecek yoktur. Şehit Battal Gazi'nin emanetlerine sahip çıkmak zorundayız. Eskişehir'in umutlarını kırmaya çalışanlara karşı birlikte olalım. Eskişehir'in talihini kapatmaya çalışanlara karşı birlikte duralım."

"İstiklalimizi ve istikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz"

Devlet Bahçeli, engellerin, zorlukların hep birlikte aşılacağını dile getirdi.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya edeceklerini vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte Eskişehir'iz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. İstiklalimizi ve istikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz. Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını da iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil, kalemi satılmış gazetecilerin küf tutmuş köşeleri değil. Eskişehir'in şaşmaz ve tartışılmaz hükmü, şahsiyetindedir ancak hamiyet sahipleri bu hakikatin idrakine varacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni yapacağız. Vakit yaklaştıkça 'zillet ittifakı'nın ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını görüyoruz. Şimdi sizlere soruyorum: Cevabınızın muhteşem bir irade seslenişine vesile olmasını arzu ediyorum. 14 Mayıs seçimlerine hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Eskişehir'in onurunu, cumhurun haysiyetini, Cumhuriyet'in kutlu emanetlerini koruyacak mısınız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisine tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? 'Yola devam diyecek miyiz?' Ne güzelsin Eskişehir. Ne kadar cesursun Eskişehir. Hepinizden Allah razı olsun. Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan."

"Türk ile Kürt kardeştir"

Bahçeli, seçimlerde MHP Eskişehir milletvekili adaylarına da destek istedi.

Eskişehirlilere ezberleri bozmaları çağrısında bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa 'Milliyetçi Hareket Partisi' diyelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip 'üç hilal'in etrafında buluşalım. Çünkü zilletin sonu yoktur. 'Zillet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Demiş ki 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.' Peki terörist Demirtaş'a ne demişti? 'Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor.' HDP'li Pervin Buldan neyi söylemişti? 'Halkı terörist görüyorlar.' Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ağır bir bühtan ve hıyanettir. Şu hususun önemle ve özellikle bilinmesini isterim ki Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. 'Zillet ittifakı' paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın. Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler ise kalleştir."

"Türk milletini aldatamazlar"

Bin yıllık kardeşlik hukuku üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyeceklerini anlatan Bahçeli, "Nifak saçan zillet partilerine hoşgörüyle bakamayız, bakmayız. Kandil'e yuvalanmış, PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Eskişehir izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara Eskişehir müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, 25 Nisan 2023 tarihinde burada demiş ki 'Mustafa Kemal'in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum.' Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde 'Mustafa Kemal' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir. Soruyorum sizlere. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine, emperyalizme, oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Eskişehirlinin gözü pek, özü temiz, gönlü geniştir. Yeri geldi mi taşı gediğine koyar, sözünü de hiç kimseden esirgemez."

AA