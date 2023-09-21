Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP çığırtkanı muhalif TV kanallarının sahip ve sorumlularının, gördükleri iktidar rüyasından, zillet ittifakının seçimlerde uğradığı hezimete rağmen uyanamadığını" ifade etti.

MHP'li Yalçın, ekonomi başta olmak üzere hemen her konuda karanlık ve karamsar tablolar çizilerek, halk arasında panik ve ümitsizliğin körüklendiğini ileri sürdü.

CHP'nin ise kendi derdine düştüğünü belirten Yalçın, "CHP kurmayları ve sözcüleri, fiilen dağılmış görünen zillet ittifakı üyeleriyle İP'leri koparmamak için çatışmacı siyasetten uzak durma telaşındadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, yerel seçimler sırasında desteklerini yeniden kazanmak için zillet ittifakının üyeleriyle gerginlik çıkarmama, kavgaya tutuşmama derdinde olduğunu iddia eden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"CHP, seçim mağlubiyetinin başmimarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tavşan genel başkan adaylarının arkasına saklayarak güçlendirme ve kurultaydan galip çıkarma stratejisini firesiz, kayıpsız uygulama çabasındadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 2024 Mart'ında bir seçim tokadı daha yemeden sahne-i siyaseti terk etmeyeceği şimdiden belli olmuştur.

İP başta olmak üzere zillet ittifakının bileşenleriyse gelecekteki pazarlık masasında ellerini güçlü tutmak için seçim mağlubiyetinin bütün suçunu umarsızca, fütursuzca CHP'ye yüklemektedir. CHP dışındakiler, ağır siyasi yenilginin vebalini üzerlerine almadıkları gibi, 'ittifak sisteminden vazgeçtik' diye kamuoyunun gözünü boyama, cambaza baktırma cinliğini de elden bırakmamaktadır. Mesela CHP'nin güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duymayacağı İzmir'de, İP'in belediye başkanı adayı açıklaması, hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığıdır."

Meselenin arkasında, ince çıkar hesaplarının ve ballı belediye pastasından pay kapma planlarının olduğunu ileri süren Yalçın, "Hepsi de pekala bilmektedir ki zillet bağlaşıkları birbirine sıkı sıkıya tutunmadan hiçbir metropol kentte, hiçbir büyük şehirde belediye başkanlığı kazanılması mümkün değildir." iddiasında bulundu.

AA