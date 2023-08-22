Microsoft, bulut oyun haklarını Ubisoft'a satarak Activision-Blizzard'ı satın alma planını yeniden yapılandırdığını açıkladı. Bu hamle, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesini (CMA) yatıştırmayı amaçlıyor. Anlaşmanın bir parçası olarak Ubisoft, önümüzdeki 15 yıl boyunca piyasaya sürülecek tüm Activision Blizzard oyunlarının bulut yayın haklarını alacak. Anlaşma ayrıca Activision Blizzard oyunlarının Xbox Cloud Gaming'e özel olmayacağını ve diğer konsollarda da bulunacağını garanti ediyor.

Yeniden yapılandırılan teklif onay için CMA'ya sunuldu. Microsoft'un Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni teklifin önceki taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti. CMA, önerilen anlaşmaya ilişkin yeni bir 1. aşama soruşturması açarak yanıt verdi. İlk anlaşma CMA tarafından engellenmişti, ancak Microsoft şimdi önemli ölçüde farklı bir teklif sundu. Yeni anlaşmaya göre Ubisoft, Activision'ın Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki içeriğinin bulut yayın haklarını alacak ve bu içeriği herhangi bir bulut oyun sağlayıcısına lisanslayabilecek.

CMA'nın İcra Kurulu Başkanı Sarah Cardell, yeni soruşturmanın onay anlamına gelmediğini vurguladı. Yeniden yapılandırılan anlaşmanın ayrıntıları, bulut oyun pazarındaki rekabetin açık ve etkin kalmasını sağlamak için dikkatle değerlendirilecektir. 1. Aşama soruşturmasının son tarihi 18 Ekim.

Microsoft'un anlaşmayı yeniden yapılandırması, düzenleyici kurumların endişelerini giderme ve oyun sektöründe adil rekabete olanak tanıyan bir uzlaşma bulma konusundaki istekliliğini göstermektedir. Bulut oyun haklarını Ubisoft'a satan şirket, Activision Blizzard oyunlarının çeşitli platformlar ve abonelik hizmetleri aracılığıyla oyuncular tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor. CMA'nın soruşturmasının sonucu, yeniden yapılandırılan anlaşmanın onay alıp almayacağını belirleyecek ve satın alma işleminin tamamlanmasının önünü açacak.

Sonuç olarak Microsoft, bulut oyun haklarını Ubisoft'a satarak Activision-Blizzard'ı satın alma planını yeniden yapılandırdı. Bu hamle, düzenleyici kaygıları gidermeyi ve oyun sektöründe adil rekabeti sağlamayı amaçlıyor. Yeni teklif onay için CMA'ya sunuldu ve şu anda 1. aşama soruşturmasından geçiyor. Soruşturmanın sonucu, yeniden yapılandırılan anlaşmanın onay alıp almayacağını belirleyecek ve satın alma işleminin tamamlanmasına izin verecek.

Kaynak: https://newslinker.co/microsoft-restructures-activision-blizzard-acquisition-sells-cloud-gaming-rights-to-ubisoft/