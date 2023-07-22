Haber: Damla Oya Erman

Sony'nin uzun süredir süregelen şikayetlerini çözebilecek olan bu anlaşma, Microsoft'u dünyanın üçüncü büyük video oyun yayıncısı yapmayı hedefleyen birleşmenin rekabeti tehdit ettiği yönündeki eleştirilerini çözebilir. Sony'den hemen bir yorum alınamadı.

Microsoft Xbox Başkanı Phil Spencer, Twitter'da yaptığı bir açıklamada, "Microsoft ve @PlayStation'ın, Activision Blizzard'ın satın alınmasından sonra Call of Duty'yi PlayStation'da tutmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. "Gelecekte oyuncuların dünya çapında favori oyunlarını oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı bir gelecek için sabırsızlanıyoruz."

Sony, birleşmenin en sesli eleştirmenlerinden biriydi. Endüstrinin en popüler serilerinden biri olan "Call of Duty"nin sürekli olarak mevcudiyeti konusundaki endişelerine yanıt olarak, Microsoft zaten Nintendo ve Nvidia gibi rakip şirketlerle çok yıllık lisans anlaşmaları imzalamıştı. Bu anlaşmalar sayesinde Microsoft'un Activision oyunlarını bu şirketlerin platformlarının ve konsollarının kullanıcılarından kısıtlaması engellenecekti.

Sony ile yapılan anlaşma Microsoft sözcüsü Kari Perez'e göre 10 yıl boyunca geçerli olacak.

Microsoft Başkanı Brad Smith, Twitter'da yaptığı bir açıklamada, "Bu satın alımın ilk gününden itibaren, düzenleyicilerin, platform ve oyun geliştiricilerin ve tüketicilerin endişelerini ele almaya karar verdik" dedi. "Bu anlaşmanın onaylanması için son çizgiyi geçtikten sonra bile, Call of Duty'nin her zamankinden daha fazla platformda ve daha fazla tüketici için mevcut olmasını sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz."

Geçtiğimiz ay federal mahkemede beş günlük bir duruşmada, CEO Satya Nadella da dahil olmak üzere Microsoft yöneticileri, "Call of Duty" gibi özelliklerin birleşmenin tamamlanmasından sonra rakiplere karşı kısıtlamalara tabi tutulmayacağını ifade etmişlerdi.

Geçtiğimiz hafta, ABD Federal Mahkemesi ve bir ABD temyiz mahkemesi, birleşmenin geçici olarak engellenmesini reddederek, Microsoft'a iki mahkeme kazandırdı. Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un "Call of Duty" ve diğer popüler başlıkları rekabetçi konsollardan ve bulut oyun hizmetlerinden almasına izin vereceğini söylediği bir anlaşmanın, video oyun tüketicilerinin birleşmenin hemen ardından zarar görmesini önlemek için geçici bir tedbir alınması gerektiğini iddia etmişti.