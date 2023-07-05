ANKARA AA- "Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı" olarak tanımlanan millet bahçeleri projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2028'e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor.

Başkentte kişi başına düşen yeşil alan, açılan millet bahçeleri ile artırıldı. Bugüne kadar Başkente kazandırılan millet bahçeleri yeşil alanlar, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları ile Ankaralıların dinlenmesi için hizmet veriyor. Başkent Millet Bahçesi, Mamak Üreğil Millet Bahçesi, Kızılcahamam Millet Bahçesi ile Çubuk Millet Bahçesi'ni FPV dron ile görüntüledi.

Ankara'nın en büyük millet bahçesi olan Başkent Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı oldu.

Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.

Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.

Şehrin ilk millet bahçesi

Başkentin ilk millet bahçesi olan Mamak Üreğil Millet Bahçesi, 365 bin 573 metrekare alanda hizmet veriyor. Millet bahçesinde 2 bin 500 metre bisiklet yolu, 4 bin 700 metre yürüyüş yolu, 67 bin çalı, 3 bin ağaç, 95 metrekare mescit alanı, 650 metrekare kıraathane bulunuyor.

Dört mevsim farklı etkinliklerin düzenlendiği Mamak Üreğil Millet Bahçesi, farklı semtlerden konukları da ağırlıyor.

Geçen yıl kapılarını açan ve ilçe halkının nefes aldığı bir alan Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde 39 bin 890 metrekare oyun alanı, 250 metre bisiklet yolu, 4 bin 850 metre yürüyüş parkuru, amfi tiyatro, yeşil alan ve süs havuzu bulunuyor.

Yapımı süren Çubuk Millet Bahçesi ise 51 bin 931 metrekare proje alanı içerisinde otoparkı, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve yeşil donatıları ile ilçeye dinlenme ve eğlence ortamı kazandıracak.