İstanbul

Ankara'da 22 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması" hakkındaki karara göre inşaat işleri alanında dayanıklılığı sağlamak için taraflar, hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet esasına dayanarak bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan özel programlar ve projeler çerçevesinde işbirliği yapacak.

13 Kasım 2023'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar da iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirileceği alanları belirliyor.

18 Ağustos 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karara göre taraflar, iki ülkenin kültür ve sanat kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek hususunda çaba sarf edecek.

Karakas'ta 29 Nisan 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar da Türkiye ile Venezuela'nın eğitim alanındaki işbirliğini eşitlik ve mütekabiliyet temelinde geliştirmeyi amaçlıyor.

Ankara'da 18 Ocak 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkındaki karar, tarafların ilgili kurumları arasında eğitim alanında işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde geliştirmeyi hedefliyor.

Darüsselam'da 23 Ocak 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar da iki ülke arasındaki işbirliğini, anlayışı ve özellikle eğitim alanındaki ilişkileri karşılıklı eşitlik, anlayış ve fayda temelinde geliştirmeyi amaçlıyor.

12 Şubat 2020'de Tiran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması" hakkındaki karar da iki ülkenin kara yolu trafiğinde kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Seul'de 22 Ekim 2021 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması" hakkındaki karar ile de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve vergi konularında işbirliğinin artırılması öngörülüyor.

İstanbul'da 20 Ekim 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karara göre de taraflar, sağlık alanındaki işbirliğini geliştirecek ve güçlendirecek.

20 Mayıs 2022'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkındaki karar ile iki ülkenin sağlık alanında uluslararası işbirliğini geliştirmesi ve güçlendirmesi amaçlanıyor.

Ankara'da 10 Eylül 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi" hakkındaki karar da dostluk ve iyi niyet jesti olarak Türkiye'nin Kırgızistan'a 150 bin doz inaktif Kovid-19 aşısı hibesini içeriyor.

25 Şubat 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi" hakkındaki kararda Türkiye'nin Lübnan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin hibesine ilişkin detaylar yer alıyor.

Ankara'da 16 Ağustos 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi" hakkındaki karar, Türk tarafının Gambiya'da sağlık hizmetleri çalışmalarında kullanılmak üzere bu ülkeye iki ambulans hibesini içeriyor.