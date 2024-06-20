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18 yaşındaki Dilek, 1:59.30 olan Paris 2024 Olimpiyatları barajına da oldukça yaklaştı.

İtalya'nın Nembro kasabasında düzenlenen organizasyondaki 800 metre yarışını 1:59.94'lük derecesiyle kazanan Dilek, bu mesafeyi 2 dakikanın altında koşan ilk Türk kadın atlet oldu.

Challenger kategorisindeki Uluslararası Nembro yarışmasına katılan Dilek Koçak ise Türk atletizmi açısından önemli bir başarıya ulaştı.

26 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metrelik atlayışıyla İtalyan Tamberi'nin 4 santimetre önünde birinciliği elde etti.

Alperen, Kösice kentinde düzenlenen organizasyonda son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin de aralarında bulunduğu isimlerle yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu nun açıklamasına göre Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki yarışmaya katıldı.

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