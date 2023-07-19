Kastamonu

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetiminde kamp gerçekleştiren Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nda sporcular, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde 2021'de gümüş madalya elde eden Hüseyin Babat, bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak için hazırlanıyor.

Babat: "Başarı elde etmek için elimden geleni yapıyorum"

Milli boksör Hüseyin Babat, boksa babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Boksu çok sevdiğini dile getiren Babat, "8 yaşından beri boks yapıyorum. 5 Türkiye şampiyonluğum var. Başarı elde etmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Yeni başarılar elde etmek istediğini vurgulayan Hüseyin, "2021'de üst miniklerde Avrupa ikincisi oldum. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdım. Bu sene yarım kalan işimi tamamlayıp, Avrupa şampiyonu olup, İstiklal Marşı'mızı söyleteceğime inanıyorum." diye konuştu.

Ablası Esmaül Hüsna Babat'ın da milli boksör olduğunu anlatan ay-yıldızlı sporcu, "Ailece boksörüz. Ablam geçen yıl Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu. Bir üst sıklete, yani gençlere çıktı." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörü Naci Oral ise aynı zamanda Hüseyin Babat'ın antrenörü olduğunu vurgulayarak, "13 sıklette Avrupa'da mücadele edeceğiz. Mersin'den Hüseyin Babat ile geldik. Hüseyin üst miniklerde Avrupa ikincisi oldu. Başarımızı katlayarak devam edeceğimize inanıyorum. Başarımızı bir üst kademeye taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu sene şampiyonluk. Çok hazırız, çok formdayız. Allah kısmet ederse şampiyonluğu alacağız." şeklinde konuştu.

AA