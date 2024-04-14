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Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce milli boksörler Hüseyin Ege Tekdemir, Mert Aybuğa, Zeliha Özdemir, Yonca Gül Yılmaz ve Pınar Benek bronz madalya elde etmişti.

Kadınlar 50 kilo final maçını kaybeden Emine Kılınç ise gümüş madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar +81 kiloda ringe çıkan Havvanur Kethüda , finalde Ukraynalı rakibi Karyna Zverieva'yı ilk rauntta mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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