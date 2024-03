Salih Özcan, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeniden milli takım kampında yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Salih, "Aramıza çok genç oyuncu geldi. Önümüzdeki iki maçı da inşallah yenelim ve sonrasına bakalım. Macaristan ve Avusturya'nın sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli 2 maç olacak. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Henüz yüzde yüzümüzde değiliz. Analizlerle daha iyi duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Salih Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve ilk kez aday kadroya davet edilen Can Uzun hakkında ise, "Can Uzun'u antrenmanda ilk defa gördüm. Heyecanlı ve mutlu. Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum. Genelde çok mutluyuz. Kenan Yıldız ile Can Uzun'la Türk milli takımını seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz." şeklinde konuştu.

Salih, A Milli Takım'ın Dortmund'da iki maçını oynayacağının hatırlatılması üzerine ise, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, Dortmund'da yardımcı antrenörlüğe getirilen Nuri Şahin hakkında ise şöyle konuştu:

"Nuri Hoca ile iyi anlaşıyoruz. Geldiği için mutluyum. Taktiksel olarak çok yüksek bir kalite geldi takıma. Benimle çok analiz yapıyor. Neyi doğru, neyi kötü yaptığımı anlatmaya çalışıyor. Çok mutluyum Nuri Ağabey Dortmund'a geldiği için. Ev sahibi sayılırız. O da takımımızın kaliteli olduğunu söylüyor ve büyük avantaj görüyor. Onu da maçlara davet ettim ve gelmek istiyor."