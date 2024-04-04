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Olimpiyatlar için son kota müsabakaları, dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo); kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ile Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), grekoromen stilde ise Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) olimpiyat vizesi almıştı.

Sıkletlerinde finale yükselen güreşçiler, olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek.

Organizasyonda yarın grekoromen stilde, 6 Nisan'da kadınlarda, 7 Nisan'da da erkekler serbest stilde kotalar dağıtılacak.

Başkent Bakü'de 5-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda dörder milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışacak.

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