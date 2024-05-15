Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyona 110 ülkeden, 682 judocu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'den 7 kadın, 8 erkek sporcu mücadele edecek.

2024 Dünya Judo Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar

48 kilo: Sıla Ersin, Tuğçe Beder

57 kilo: Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt

70 kilo: Fidan Öğel

78 kilo: Kayra Almira Özdemir

+78 kilo: Hilal Öztürk

Erkekler

60 kilo: Salih Yıldız

66 kilo: Muhammet Ali Demirel

73 kilo: Umalt Demirel, Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak

90 kilo: Mihael Zgank

100 kilo: Münir Ertuğ

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu

Kaynak: AA