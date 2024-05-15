Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyona 110 ülkeden, 682 judocu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'den 7 kadın, 8 erkek sporcu mücadele edecek.
2024 Dünya Judo Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kadınlar
48 kilo: Sıla Ersin, Tuğçe Beder
57 kilo: Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt
70 kilo: Fidan Öğel
78 kilo: Kayra Almira Özdemir
+78 kilo: Hilal Öztürk
Erkekler
60 kilo: Salih Yıldız
66 kilo: Muhammet Ali Demirel
73 kilo: Umalt Demirel, Bilal Çiloğlu
81 kilo: Vedat Albayrak
90 kilo: Mihael Zgank
100 kilo: Münir Ertuğ
+100 kilo: İbrahim Tataroğlu
Kaynak: AA