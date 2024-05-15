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2024 Dünya Judo Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Şampiyonada Türkiye'den 7 kadın, 8 erkek sporcu mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu nun açıklamasına göre, başkent Abu Dabi'deki organizasyona 110 ülkeden, 682 judocu katılacak.

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