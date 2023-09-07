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Slovakia Ring'de 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda Turgut Durukan ve Hüseyin Karakaya mücadele edecek.

FIM Avrupa Supersport300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası ise Slovakya'da düzenlenecek.

4,23 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull KTM Ajo takımında yer alacak Öncü, 9 Eylül'de sıralamada, ertesi gün de sezonun 12. ayağında en iyi zamanı yapmaya çalışacak.

Konuk, Magny Course Pisti'nde 9 Eylül'de TSİ 12.45'te ilk yarışta, TSİ 17.15'te de sezonun son yarışında mücadele edecek.

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Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, 9 Eylül'de TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. mücadelesi de Fransa'da koşulacak.

Toprak, 10 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole, TSİ 16.15'te ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun 9. ayak yarışları, 8-10 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak. 4,411 kilometrelik Magny Course pistinde yapılacak Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 9 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak.

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