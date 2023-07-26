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Öte yandan; bu sınıfta yer alan Kawasaki Puccetti Racing'den genç milli sporcu Can Öncü ise sakatlığı nedeniyle Çekya'da yarışamayacak.

Supersportta 30 Temmuz Pazar günü TSİ 13.30'da ise pilotlar hafta sonunun ikinci yarışı için start çizgisinde yerini alacak.

Bu sınıfta ay-yıldızlı Türkiye'yi temsil Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 29 Temmuz Cumartesi günü de TSİ 16.15'te ilk yarışta ter dökecek.

Toprak Razgatlıoğlu , Pata Yamaha Prometeon takımıyla 28 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak Toprak, 30 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun sekizinci ayak yarışları, 28-30 Temmuz tarihlerinde Çekya'daki Brno Pisti'nde koşulacak.

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