Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.
Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:
Klasik yay
Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun
Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.
Kaynak: AA