İsmail Kartal: Şampiyonun kim olduğunu bu akşam gösterdik İsmail Kartal: Şampiyonun kim olduğunu bu akşam gösterdik

Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:

Klasik yay

Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.

Kaynak: AA