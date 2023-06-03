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Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz , Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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