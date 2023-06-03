Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçye Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı hazır bulundu.

Törende, Nazım Hikmet’i anmak için kısa konuşmalar yapıldı. Samsar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Moskova YEE’den anma programı

Mezar başındaki anma programından sonra Moskova Yunus Emre Enstitüsünde “Türkçenin Büyük Şairi Nazım’ı anıyoruz” isimli söyleşi düzenlendi.

Büyükelçi Samsar ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker’in katıldığı programda, yazar Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ve gazeteci-yazar Zeynep Oral, Nazım Hikmet’in hayatı ve eserleri hakkında konuştu.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının etkinlikleri

Öte yandan, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, bu yıl “Nazım Hikmet Dostluk Ödülü”ne Nazım Hikmet’in eşinin kızı Anna Stepanova ve gazeteci Zeynep Oral layık görüldü.

Ödülleri sahiplerine özel bir programla verecek olan vakıf, Moskova Kültür Bakanlığı ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi işbirliğiyle sanatçı Onur Akın’ın Nazım Hikmet’in eserlerinden bestelenen şarkıları ve türküleri seslendireceği bir de konser programı düzenleyecek.

AA