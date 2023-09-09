Padova

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) Başkanı Birol Aydın, Padova kentinde özel milli judocuları kaldıkları otelde tebrik ederek, şampiyonaya katılan judocuların tümünün altın madalya kazanmasını değerlendi.

Özel sporcuların İtalya'da tarih başarılar elde ettiğini vurgulayan Aydın, "Judo branşında ikinci defa katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalya alarak, İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya 5 kez dinlettik. Öncelikle sporcuları yetiştiren antrenörlerine, anne ve babalarına, bu gururu bize yaşatan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Önceki yıllarda özel sporcular Avrupa Şampiyonası'na geldikleri zaman Avrupa ülkeleri Türkiye'yi görmezden gelirlerdi. Şimdi görüldüğü gibi artık Türk özel sporcular, dünyanın parlayan yıldızı olmuşlardır." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na katılan 5 judocunun 5'inin de altın madalya kazanmasının Türkiye'deki engelli sporunun nereden nereye geldiğini gösterdiğine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda evlere kapatılan, spora ve eğitime gönderilmeyen bu çocuklar, son 20 yılda devletimizin kucaklamasıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu maddi ve manevi destek sayesinde neler yapabildiklerini göstermiş oldular."

"Bir gün önce masada bunun hayalini kurduk"

Judo Milli Takım Antrenörü Hamza Selen de "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Biz bunun hayalini müsabakaya çıkmadan bir gün önce akşam yemeğinde video çekip, 'Bu masada yarın 5 altın madalya ile oturacağız' diye ailelerimize göndermiştik. Bütün maçlardan galip geldik, firesiz altın madalya kazandık. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlere, ailelerine ve aslan yürekli sporcularımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyonada 40 kiloda Şevval Devrim, +78 kiloda Zeynep Bilginer, T23 mozaik kategorisinde 73 kiloda Talha Ahmet Erdem, 73 kiloda Ahmet Ünal ve 66 kiloda Musa Alan'ın Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Selen, "5 sporcuyla katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak bütün ülkelere İstiklal Marşı'mızı dinlettik. Bugün de takım sporlarında 6. kez İstiklal Marşı'mızı okutacağız inşallah." diye konuştu.

Altın madalya kazanan Zeynep Bilginer'ın Kahramanmaraşlı depremzede bir sporcu olduğuna dikkati çeken Selen, "Türkiye adına kadınlarda ilk defa ülkemizi temsil ediyoruz. Bu şampiyonada Zeynep'in altın madalya alması ayrıca bizi gururlandırdı. Bu altın madalyayı depremde hayatını kaybedenlere armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan judocu

Özel milli judoculardan Talha Ahmet Erdem, ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu madalyayı tabii ki de aileme, arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanımıza, Birol başkanımıza ve hocalarıma armağan ediyorum." dedi.

Milli judoculardan Ahmet Ünal ve Musa Alan da altın madalya aldıkları için yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler.

Milli judocu Firuze Şevval ise duygularını, " Madalyamı beni çok seven babama ve bütün Türkiye'ye armağan ediyorum. Babamla konuştum biraz duygulandı, herkese selam söyledi." şeklinde dile getirdi.

AA