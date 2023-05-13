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Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

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