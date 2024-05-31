Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Sardinya Rallisi'nde podyum için mücadele ediyor.

Alghero şehri etrafında toprak zeminde gerçekleştirilen ve 16 özel etapta toplam 266,48 kilometre mesafenin katedileceği ralli, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, geçen yıl ilk kez yarıştığı WRC3'te ilk yarışında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, 2023 yılında İtalya Sardinya Rallisi'nde üçüncü olmuştu.