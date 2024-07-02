İstanbul

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında Milli Sarayları gezen turist sayısı, yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741'e yükseldi. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde, 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak gerçekleşmişti.

Osmanlı medeniyetinden bugüne miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Topkapı Sarayı'nda restorasyon sonrası düzenlemeyle yeniden ve ilk kez ziyarete açılan bölümler artışta etkili oldu.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı'nı, 560 bin 520 kişi ziyaret etti.

Anadolu yakasının tek sarayı, Beylerbeyi Sarayı'nı 280 bin 752 kişi ziyaret ederken, turistlerin Anadolu yakasındaki bir diğer uğrak noktası Küçüksu Kasrı da 83 bin 956 kişiyi ağırladı.

Milli Sarayları gezen yabancı turist sayısında da önemli oranda artış gözlendi. Yabancı ziyaretçi, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794'e ulaştı. Bu sayı geçen senenin aynı döneminde 1 milyon 341 bin 344 olarak kayıtlara geçmişti.

Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 228 bin 232 oldu.

Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı, 116 bin 328 ziyaretçiyi konuk etti.

Çamlıca Camii külliyesi içerisindeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni, yılın ilk yarısında 224 bin 112 kişi zitaret etti.

Camın tarihsel gelişimini 12 bölümde sergilenen bin 500 nadide eserle sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni gezenlerin sayısı 87 bin 838 kişiyi buldu.

Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta kapılarını açan Ankara Palas Müzesi'ni ise 110 bin 808 kişi gezdi.