Ankara

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıkan heyet adına Bakan Akar tarafından "OYAK" yazılı çelengin Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, Ordu Yardımlaşma Kurumunun 63'üncü Olağan Genel Kurulu münasebetiyle huzurundayız. Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde başta tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta. Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi başta olmak üzere doğal afetlerin yaralarını sarmak için de ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte omuz omuza çalışmaktadır. Kuruluş felsefesinin temelinde dayanışma olan OYAK da bu zor günlerde milletimizin, depreme maruz kalan üyelerinin yaralarını sarmak için büyük bir gayret göstermiştir, göstermektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında büyük fedakarlıklarla görev yaparken onların tasarrufları ile 62 yıl önce kurulan OYAK, üyelerine sağladığı sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sunarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. OYAK, köklü tarihinden aldığı güç, üyelerinin desteği ve başarılı yönetimi ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülkemize, asil milletimize ve üyelerine karşı tüm sorumluluklarını üstün hizmet anlayışı içinde yerine getirecek, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için inançla, kararlılıkla çalışmaya, üretmeye devam edecektir. Ruhun şad olsun."

Törenin ardından Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle OYAK Genel Müdürlüğünün yeni binasını hizmete açtı, Kurumunun burada gerçekleştirilen 63'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

AA