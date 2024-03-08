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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk satrancında sporcularımız başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor. 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda göstermiş olduğu başarılı performans ile dün Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanını almaya hak kazanan sporcumuz Gülenay Aydın , bugün son tur karşılaşmasında galip gelerek ilk Kadın Büyükusta (WGM) normunu aldı. Tebrikler WIM Gülenay Aydın, seninle gurur duyuyoruz. Kadın Büyükusta olma yolunda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı

Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı

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