Ankara

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

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AA