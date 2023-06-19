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"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

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