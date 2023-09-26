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2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu isimlerden oluştu:

Oylama sonucunda kullanılan oyların yüzde 50'sini alan Bedirhan Bülbül "En İyi Orta Oyuncu" oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımından Bedirhan Bülbül rüya takımda yer aldı.

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