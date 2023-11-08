Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman öncesi karşılaşmayı değerlendiren Rashica’nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Grupta son sıradayız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Maça iyi hazırlandık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçtan başka bir şey düşünmüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Burak Yılmaz’la ilişkimiz çok iyi. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Takımla ilişkisi de çok iyi. Bizi her zaman geliştirmeye çalışıyor. Burak Yılmaz çok çalışkan bir teknik adam. Üzgünüz, şu ana kadar istediklerini yerine getiremedik. Onun verdiklerinin karşılığını daha iyi sonuçlar alarak vermeliyiz.”