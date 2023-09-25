Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı Mısır Petrol Kurumuna (EGPC) ait 10, Mısır devlet petrol şirketi GANOPE'ye ait 13 bölgede sondaj için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Uluslararası ihaleye açılacak bölgelerden 10'unun Batı Çölü'nde, 2'sinin Doğu Çölü'nde, 7'sinin Süveyş Körfezi'nde ve 4'ünün Kızıldeniz'de olduğunu aktaran Molla, teklifler ve söz konusu alanlara ilişkin soruların 25 Şubat 2024'e kadar alınmasının planlandığını kaydetti.

Molla, "Mısır, bu yeni ihaleyle, petrol kaynaklarının üretiminin yanı sıra petrol üretim alanlarına ilişkin jeolojik veri tabanlarını zenginleştiren yatırımları artırmak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

AA